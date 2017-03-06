İnceleme: 3 Legged Thing Corey Tripod

Bir süredir ülkemizde de satılmaya başlanan 3 Legged Thing markalı tripod modelleri fotoğraf severler tarafından ilgiyle karşılanmışa benziyor. Daha önce 3 Legged Thing markalı Travis Travel tripod modelini incelemiştik. Yazısını burada bulabilirsiniz. Şimdiyse yine çok seyahat eden fotoğrafçılar için önerilen ve Punks serisinde yer alan, magnezyum alaşımlı Corey Travel tripod ve Airhed Neo kafa sistemini inceliyoruz.

Katlanmış uzunluğu 35cm

3 Legged Thing Corey Travel tripod, gerek ağırlığı, gerek kompakt yapısı ile gezgin fotoğrafçıların en büyük yardımcılarından biri olmaya aday gibi görünüyor. Magnezyum alaşımlı yapısı ile bu tripodun ağırlığı, kafa dahil 1500 gram. Taşıma kapasitesi ise 14kg. Bu modelin en önemli özelliği ise katlanabilir kompakt yapısı… Tüm ayaklar kapalı pozisyonda ters katlanan bu model sadece 35cm uzunluğa sahip oluyor ve böylece fotoğraf çantalarına da kolayca bağlanabiliyor. Uzun seyahatlerde tripodunuzu yanınızda taşımak istemiyorsanız, bu model bavulunuzda da az yer kaplıyor.

3 Legged Thing Corey tripod 5 adet bacak ve 2 orta kolon kademesi ile 1.48 metre uzunluğa ulaşabiliyor. Ürünün malzeme kalitesini ve detaylara verilen önemi elinize ilk aldığınızda bile hissedebiliyorsunuz.

Hem tripod hem monopod

3 Legged Thing Corey modelinin diğer ilginç özelliği ise, bir ayağının tripoddan ayrılarak 1.5 metre uzunluğa sahip monopoda dönüşmesi. Turuncu işaretli vidalı çıkarılabilir ayağı kolayca ve hızlıca bir monopoda dönüştürebiliyorsunuz. Ayrıca bir monopod almanıza gerek kalmadan ürünü iki şekilde de kullanabilmek gerçekten iyi düşünülmüş bir detay.

Dengeli bir tripod…

3 Legged Thing Corey tripod + Airhed Neo kafa genel olarak istikrarlı ve dengeli bir tripod sistemi. Zorlu hava koşullarında da kullanılabilecek bir yapıya ve sağlamlığa sahip. Tripod üzerinde kapsamlı seviye ayarlarını yapabilmeniz için 3 farklı yerde toplam 4 adet su terazisi kullanılmış. Sadece bu özelliği bile 3 Legged Thing markasının detaylara verdiği önemi anlatabilir.

Zengin kutu içeriği

Kutu içeriği de ürün kadar zengin… Punks Corey magneyzum alaşım tripod, Airhed Neo hareketli kafa, mikrofiber kafa çantası, Peak Desing ve Arca-Swiss uyumlu bağlantı plakası, Toolz-çoklu alet anahtarı (Altıgen anahtar, vidalama, karabina ve şişe açacağı), D-Ring, dayanıklı taşıma çantası birlikte geliyor.

Ürünle ilgili detayları ve fiyat bilgisini burada bulabilirsiniz.